Шойгу: в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Тенденция разделения мира на "своих" и "чужих" наблюдается в мире. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2021).
"Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на "своих" и "чужих", - заявил министр.
Он отметил, что Одной из современных тенденций в мире является агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. "Еще одна характерная тенденция последнего времени - агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения", - отметил Шойгу.
По словам министра, способы и приемы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира "Наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии. Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО", - подчеркнул он. По его словам, широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняются силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения. "При этом способы и приемы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира, наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии", — заявил министр обороны.
Ситуация вокруг пандемии
Он также отметил, что пандемия продемонстрировала важность госграниц и суверенных государств. "Возрастает роль суверенных государств по обеспечению - в широком смысле - безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению", - сказал он.
По его словам, факт проведения этой конференции показывает, что мир преодолевает наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии. "В этом есть заслуга и военных ведомств, которые во всем мире активно привлекались к оказанию помощи населению. Наработан бесценный опыт, позволяющий с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал он.
Кроме того, Шойгу высказался за обсуждение вопросов безопасности военной деятельности и разработки механизмов исключения инцидентов в Азии в многосторонних форматах взаимодействия оборонных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "Полагаем, что вопросы безопасности военной деятельности, разработки механизмов исключения инцидентов в Азии было бы полезно обсудить в многосторонних форматах взаимодействия оборонных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Со своей стороны готовы поделиться имеющимся опытом решения этих проблем", - сказал он.