Шойгу: в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Тенденция разделения мира на "своих" и "чужих" наблюдается в мире. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2021).

"Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на "своих" и "чужих", - заявил министр.

Он отметил, что Одной из современных тенденций в мире является агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. "Еще одна характерная тенденция последнего времени - агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения", - отметил Шойгу.

По словам министра, способы и приемы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира "Наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии. Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО", - подчеркнул он. По его словам, широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняются силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения. "При этом способы и приемы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира, наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии", — заявил министр обороны.

Ситуация вокруг пандемии

Он также отметил, что пандемия продемонстрировала важность госграниц и суверенных государств. "Возрастает роль суверенных государств по обеспечению - в широком смысле - безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению", - сказал он.