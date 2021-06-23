Шойгу считает, что ситуация в Европе взрывоопасна и требует деэскалации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ситуация в Европе взрывоопасна и требует принятия решений по ее деэскалации. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.

По словам Шойгу, еще одно предложение содержится в заявлении РФ в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США", - отметил министр обороны.

Шойгу также подтвердил готовность к развитию мер транспарентности для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей, в частности по ракетам 9М729, якобы размещенным в Калининградской области, и универсальным пусковым установкам МК-41 на базах ПРО США в Румынии и Польше. Также, по словам министра, есть необходимость в совершенствовании правовой базы по предотвращению инцидентов при действиях экипажей самолетов и кораблей.

Кроме того, Шойгу считает, что некоторые европейские страны заинтересован в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера министр привел действия Украины, которая накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис в Донбассе".

По словам Шойгу, в Европе устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. "Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - подчеркнул он, добавив, что характерным примером являются учения Defender-Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.

Позиция США

Шойгу отметил, что ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США. "В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США", - сказал он, отметив, что итоги недавней встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога.

По словам Шойгу, в этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учет озабоченностей и интересов каждой стороны. Эксперты Минобороны России готовы подключиться к этой работе.

Министр также указал, что подход НАТО к взаимодействию с Россией не способствует снижению напряженности. "Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая", - заявил Шойгу.

По словам министра, принятые на саммите НАТО решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе. "При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях", - подчеркнул он.

Шойгу также отметил, что продолжается наращивание интенсивности военной деятельности в Арктике.