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Шойгу: космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство

По словам министра, в составе вооруженных сил некоторых стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых "является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Космос, а также киберпространство все чаще вовлекаются в военное противоборство, при этом некоторые страны создают космические и киберкомандования. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство", - заявил Шойгу.

По словам министра, в составе вооруженных сил некоторых стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых "является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах".

Шойгу также отметил, что гиперзвуковые технологии, цифровизация, а также роботизация занимают первое место в разработке перспективных вооружений.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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