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Кризис в Сирии

Шойгу: после разгрома террористов в Сирии усилилась миграция боевиков в другие страны

Министр отметил, что террористические ячейки проявляют себя в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Террористические организации различного толка остаются главной угрозой стабильности региона Ближнего Востока и Северной Африки, заявил на Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"После разгрома ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество перебазировалось в Ливию", - отметил Шойгу.

По его словам, террористические ячейки проявляют себя в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике.

По оценке министра, продолжаются попытки привлечь террористические группировки "для так называемой демократизации суверенной системы власти в отдельных странах, возрождения неоколониализма и получения контроля над природными ресурсами".

"Использование террористов в качестве инструмента политического влияния - очень опасная игра. На примере Сирии можно привести множество фактов того, как террористы с опытом боевых действий применяли полученные навыки для подготовки терактов на своей исторической родине", - отметил Шойгу.

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Шойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссияКризис в Сирии
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