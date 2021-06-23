Шойгу заявил о готовности России продолжить диалог по ракетам средней и меньшей дальности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия готова к продолжению работы по устранению взаимной озабоченности в отношении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было предложено согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей. Подтверждаем готовность к работе на этом направлении", - заявил Шойгу.

По его словам, такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. "Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США", - отметил министр обороны России.

Шойгу также заявил, что размещение ракет средней дальности в сочетании с система противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаст опасность для восточных регионов РФ и приведет к новому витку гонки вооружений. "Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации. Угроза со стороны ПРО может быть компенсирована за счет количественного наращивания ударных ракетных средств, повышения их технических характеристик, совершенствования порядка применения оружия", - сказал Шойгу.

По его словам, любое из этих решений будет означать новый виток гонки вооружений, что затормозит экономическое развитие региона, который является локомотивом мировой экономики.

Пересмотр Венского документа

Шойгу также заявил, что пересмотр Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности возможен только после разрядки обстановки. "Что касается иных соглашений в сфере контроля вооружений, включая Венский документ. Считаем их достаточными для информирования об основных мероприятиях подготовки войск. Говорить о пересмотре Венского соглашения можно только после разрядки обстановки, восстановления доверия между военными", - сказал он.

По словам Шойгу, эксперты Минобороны России готовы подключиться к этой работе.

Московская международная конференция открывает новый этап международных встреч высокого уровня по глобальной и региональной безопасности.