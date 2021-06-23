Бортников: террористы стремятся искать сторонников в экономически развитых странах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Террористы и экстремисты нацелены на поиск сторонников в экономически развитых странах. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

"Террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы горячих точек, стремятся наращивать базу потенциальных сторонников в экономически развитых странах, успешно адаптируются к значительно изменившейся в минувшем году обстановке в мире", - заявил он.

Бортников сообщил, что в России выстроена и эффективно функционирует система борьбы с террористическими проявлениями, их профилактики и ликвидации последствий. "Объединение усилий государства и общества позволяет сохранять устойчивую тенденцию снижения количества совершаемых в России преступлений террористической направленности", - сказал он. Глава ФСБ отметил, что своими практическими наработками, а также прогнозными оценками террористических угроз эксперты Национального антитеррористического комитета регулярно делятся с зарубежными партнерами на площадке контртеррористического комитета ООН.

Цифровое пространство

Бортников считает необходимым расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом в цифровом пространстве.

"Считаю необходимым наладить широкое сотрудничество, направленное на воспрепятствование использованию террористами цифрового пространства в целях привлечения ресурсной, в том числе финансовой, поддержки и удаленной координации действий своих ячеек", - заявил он.

Он обратил внимание ее участников, что в современном мире ни одно государство не застраховано от насилия и террористических проявлений. "Наиболее эффективно решать задачи противодействия терроризму и экстремизму можно и нужно только сообща", - сказал глава ФСБ. "Основу совместной работы видим в обмене упреждающей и иной значимой для обеспечения безопасности информацией, а также в скоординированных оперативных мероприятиях на антитеррористическом и антиэкстремистском направлениях", - отметил он.

Он предложил партнерам шире использовать ресурсы Международного банка данных по противодействию терроризму. "Приглашаем заинтересованные стороны к предметному диалогу по широкому спектру проблем противодействия терроризму и экстремизму. Открыты для сотрудничества и на других направлениях обеспечения международной безопасности", - заключил Бортников.

Безопасное киберпространство

Бортников призвал к международному сотрудничеству для создания безопасного киберпространства, предупредив, что кибератаки террористов могут привести к межгосударственным конфликтам.

"Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры. В связи с этим особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки и возможности провоцирования острых межгосударственных конфликтов", - предупредил глава ФСБ.

"Полагаем, что решить указанную глобальную проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно", - подчеркнул он, назвав значительной угрозой нацеленность международных террористических структур на активизацию в киберпространстве.

Глава ФСБ призвал расширять переговорный процесс с целью гармонизации международных правовых норм в сфере информационной безопасности под эгидой ООН. "Готовы к диалогу со всеми партнерами, желающими формировать безопасное киберпространство", - заявил Бортников.

Борьба с терроризмом в интернете

Бортников призвал развивать взаимодействие для выработки совместных решений упреждающего характера против использования террористами онлайн-возможностей интернета. "Прежде всего имею в виду активное противодействие интернет-пропаганде идеологии насилия, в которой мы видим одну из основных причин постоянного воспроизводства международных террористических и экстремистских сетей", - сказал он. Глава ФСБ назвал важным "вести борьбу за умы граждан, формировать у них стойкое неприятие деструктивных идей, добиваться создания здоровой информационной среды, в которой общество было бы ограждено от влияния международных террористических организаций и экстремистских структур".

"Также считаю необходимым наладить широкое сотрудничество, направленное на воспрепятствование использованию террористами цифрового пространства в целях привлечения ресурсной, в том числе финансовой, поддержки и удаленной координации действий своих ячеек", - добавил он.