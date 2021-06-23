Герасимов заявил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3) остается сегодня единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире. Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции.

"На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3", - сказал он, отметив, что после его продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась.

Начальник Генштаба ВС РФ также добавил, что к пролонгации документа проявили стремление в равной степени РФ и США. "Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает", - отметил он.

По словам Герасимова, продление СНВ-3 создает условия для продолжения диалога о будущем механизме контроля над ядерными вооружениями с учетом новых факторов, определяющих стратегическую стабильность. "Одним из таких факторов является создание перспективных вооружений, в первую очередь высокоточного, гиперзвукового и кинетического оружия, а также ударных беспилотных систем, что размывает грани между потенциалами ядерных и неядерных вооружений", - пояснил он.

Инфраструктура НАТО

Североатлантический альянс продвигает свою инфраструктуру к границам России, заявил Герасимов.

"На фоне развала системы контроля над вооружениями Североатлантическим союзом предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации. Приоритетом стало размещение передовых формирований на территории новых членов альянса", - отметил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, сначала альянс осуществлял миссию по охране воздушного пространства, а теперь "силы передового базирования наряду с авиацией включают также соединения сухопутных войск".

Активность НАТО у границ России

Активность ВМС НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер, что создает предпосылки возникновения инцидентов, заявил Герасимов.

"Значительно возросла активность ВМС НАТО у наших границ. Практически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов. Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер", - сказал Герасимов.

Герасимов напомнил, что 13 октября 2020 года эсминец УРО "Дрэгон" ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 км западнее Севастополя.

"24 ноября эсминец УРО ВМС США "Джон Маккейн" нарушил государственную границу Российской Федерации в северо-западной части Японского моря на подходах к заливу Петра Великого (93 км южнее Владивостока), углубившись в российское территориальное море более чем 2 км", - сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствует снижению напряженности в военной области.

НАТО в Восточной Европе

Подразделения внерегиональных государств блока НАТО численностью около 10 тыс. человек на постоянной основе находятся в Восточной Европе, отметл Герасимов.

"В Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока общей численностью около 10 тыс. человек", - отметил Герасимов.

По его словам, численность передовых формирований объединенных вооруженных сил НАТО, в том числе контингент американских войск, у западных границ России будет увеличиваться. "Об этом говорит соглашение 2020 года между Вашингтоном и Варшавой, предусматривающее дополнительное развертывание на польской территории органов управления, подразделений обеспечения, сил специальных операций, а также армейской авиации".

Расходы НАТО

Расходы стран НАТО на военные цели составили более $1 трлн и в основном направлены на создание новых способов ведения вооруженной борьбы, сообщил Герасимов.

"Совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году составили $1 трлн 49 млрд, что более чем в 20 раз превышает российский военный бюджет. При расходовании этих средств изменились подходы к выбору способов ведения вооруженной борьбы", - отметил Герасимов.

По его словам, акцент делается на автоматизацию управления боевыми действиями, внедрение систем искусственного интеллекта и использование роботизированных комплексов.

"Наиболее характерным примером может служить применение БПЛА в ряде локальных конфликтов. Дальнейшее развитие способов бесконтактного уничтожения техники и живой силы будет включать разработку безэкипажных вооружений для морского и наземного применения", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Как сообщил Герасимов, также развиваются невоенные методы борьбы, в том числе санкционные механизмы, информационная борьба и кибероперации.

"По сути, санкции стали оружием благодаря сложившейся в мире системе валютного обращения. Сферой вооруженной борьбы все чаще становится информационное пространство", - заключил он.

Влияние США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты развертывают передовые военные группировки для усиления своего влияния не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил Герасимов.

"Практика создания передовых военных группировок для усиления своего влияния применяется США не только в Европе, но и в других регионах мира, включая Азиатско- Тихоокеанский регион", - подчеркнул он.

Важное значение для международной безопасности приобретает проблема противоракетной обороны (ПРО), сейчас элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Герасимов.

"В настоящее время элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала", - сказал он.

Герасимов напомнил, что РФ неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи российских границ, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. "Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы", - сказал он.

По его оценке, не может остаться без внимания и ударный потенциал глобальной ПРО. Для применения крылатой ракеты морского базирования "Томахок" с дальностью пуска до 2 400 км могут использоваться универсальные пусковые установки МК-41, входящие в состав противоракетных комплексов "Иджис эшор", размещенных в Румынии, а в перспективе и в Польше.

"Учитывая имеющийся технологический задел, созданный в период действия Договора о РСМД, Вашингтон приступил к созданию ракет средней дальности, которые могут быть развернуты в Европе и Азии. В случае размещения таких ракет в Европе США создадут угрозу для объектов на российской территории", - отметил Герасимов.

Безопасность в Арктике

Отдельные государства стремятся пересмотреть обеспечение безопасности в Арктике в связи с возрастанием экономической значимости региона, сообщил Герасимов.

"Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится вовлечение Арктики в экономическую деятельность и, как следствие, попытки отдельных государств пересмотреть устоявшуюся практику обеспечения безопасности региона", - сказал он.

По словам Герасимова, прослеживается активизация военно-морской деятельности региональных и внерегиональных государств в Арктическом регионе, а также кратное увеличение проводимых военных учений вблизи границ России.

"В российской Арктике находится кратчайшая морская коммуникация между Европой и Азией - Северный морской путь. У РФ есть все необходимое для обеспечения безопасности мореплавания в сложных ледовых условиях, а также для защиты арктической экосистемы", - подчеркнул он.

Однополярный мир

Формирование однополярного мира и достижение превосходства в военной сфере стало приоритетом Запада после распада Советского Союза, заявил Герасимов.

"Распад Советского Союза привел к изменению взглядов коллективного Запада на вопросы глобальной безопасности. Для него приоритетом в новых условиях стало формирование однополярного мира, достижение превосходства в военной сфере и применение военной силы для продвижения собственных интересов", - сказал Герасимов.

По его словам, примером такой политики служат вооруженные конфликты в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, а также в Сирии.

Оборонительная политика

Ядерная политика России носит оборонительный характер и является элементом стратегической стабильности, заявил Герасимов.

"Официальные взгляды России в данной сфере были впервые публично объявлены в 2020 году в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В Основах подтверждается положение военной доктрины о том, что ядерная политика страны носит сугубо оборонительный характер", - отметил Герасимов.

По его словам, ядерное сдерживание остается элементом стратегической стабильности.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - заявил начальник Генштаба.

По мнению Герасимова, условия применения ядерного оружия строго ограничены и регламентированы.

Нераспространение ядерного оружия

Россия продолжит стремиться к укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и недопущению увеличения числа обладающих им стран, заявил Герасимов.

"Мы продолжим прилагать усилия по укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и предотвращению дальнейшего увеличения числа стран, обладающих этим видом вооружений. Остаемся привержены соблюдению положений Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что необходимо остановить разрушение сложившейся системы контроля над вооружениями. "Прежде всего следует уделить пристальное внимание соблюдению положений Договора о СНВ и Венского документа, поддержать вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В перспективе, по нашему мнению, необходимо совершенствовать механизмы обеспечения стратегической стабильности, придавая им многосторонний характер", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

По его словам, в нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность.

"Министерство обороны Российской Федерации готово к предметным дискуссиям по укреплению стратегической стабильности со всеми государствами на равноправной и уважительной основе. Конференция - хорошая платформа для диалога", - заявил он.

"Питательная среда" для террористов

Угроза международного терроризма сохраняется, питательной средой для этого зачастую являются последствия действий стран Запада, заявил Герасимов.

"Сохраняется угроза международного терроризма. <…> При этом питательной средой для взращивания террористов зачастую являются последствия действий стран Запада по навязыванию "демократических преобразований", - отметил Герасимов.

Как подчеркнул генерал, в результате разрушаются органы государственной власти, а образовавшийся вакуум заполняют радикальные структуры. "Создаются идеальные условия для формирования террористических движений. Примерами могут служить уничтожение законной власти в Ираке, породившее ИГИЛ [прежнее название группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ]", - добавил Герасимов.

Из-за действий Запада в 2011 году, продолжил Герасимов, Ливия фактически утратила государственный суверенитет и превратилась в оплот терроризма и экстремизма. "В стране стала процветать работорговля, контрабанда оружия и наркотиков. Эти примеры можно продолжать", - заключил он.

По словам начальника Генштаба, тенденцией становится масштабная интернационализация деятельности террористических групп.

Решение мировых и региональных проблем

Количество стран, без участия которых невозможно решать мировые и региональные проблемы, в будущем будет только расти, заявил Герасимов.

По его словам, увеличивается число стран, обладающих значительным военным и экономическим потенциалом, без которых невозможно решение региональных и мировых проблем. "Сегодня решение глобальных задач требует участия Китая, Индии, США, Российской Федерации и других стран двадцатки", - подчеркнул Герасимов.

"На всех континентах существуют страны-лидеры, от действий которых зависит развитие обстановки в регионах мира. Число таких центров силы будет увеличиваться.

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.