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Патрушев призвал страны ШОС бороться с искажением истории и попытками возрождения фашизма

Необходимо "пресекать любую деятельность по восхвалению праворадикальной идеологии", отметил секретарь Совета безопасности РФ

ДУШАНБЕ, 23 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), вести борьбу с фальсификацией истории, противодействовать попыткам возрождения фашизма и нацизма.

Выступая на 16-й встрече секретарей совбезов стран ШОС в Душанбе, он отметил, что мероприятие проходит "в дни трагической годовщины - 80-летия со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз". Государства - участники Организации внесли решающий вклад в освобождение человечества от фашизма, а сейчас выступают решительно против попыток искажения исторической правды, предпринимаемых в ряде стран, подчеркнул Патрушев.

"В этом контексте призываем все государства ШОС вести последовательную борьбу с фальсификацией истории, противодействовать попыткам возрождения фашизма и нацизма, пресекать любую деятельность по восхвалению праворадикальной идеологии", - сказал он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичТаджикистанГерманияРоссия
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