Совфед досрочно прекратил полномочия попавшего в ДТП в Липецке сенатора Королева

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева, который в мае стал участником ДТП в Липецке.

Ранее Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. По его словам, он решил досрочно покинуть Совфед по рекомендации врачей.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем; он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области в ноябре 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство Королева в партии по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.