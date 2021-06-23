Патрушев: непрозрачность биологических исследований приводит к росту угроз в этой сфере

ДУШАНБЕ, 23 июня. /ТАСС/. Отсутствие механизмов, позволяющих обеспечить прозрачность биологических исследований, приводит к усилению угроз в этой сфере. Такое мнение секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев высказал в среду, выступая на 16-й встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

"Не менее серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Это весьма актуально в условиях нарастания угроз в данной области при отсутствии механизмов, позволяющих обеспечить прозрачность и проверяемость биологических исследований, проводимых в различных странах", - заявил он.

Патрушев заметил, что в этом контексте важно активизировать взаимодействие стран - членов ШОС по указанной проблематике.

Кроме того, секретарь СБ РФ отметил, что в последние годы на фоне сложной международной обстановки в беспрецедентном масштабе возрастает массовая вынужденная миграция населения. "На фоне пандемии и усугубленного ей экономического спада можно прогнозировать активизацию миграционных процессов во всем мире. Для выработки общих подходов к решению этих проблем в рамках ШОС еще раз призываем партнеров по организации начать консультации о более тесном взаимодействии правоохранительных органов по миграционной проблематике", - сказал Патрушев. По его мнению, это будет способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на пространстве ШОС.