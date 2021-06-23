Патрушев отметил повышенную непредсказуемость ситуации в мире

ДУШАНБЕ, 23 июня. /ТАСС/. Современная ситуация в мире характеризуется повышенной непредсказуемостью, сломом договоренностей в сфере контроля над вооружениями, расширением нелегитимных односторонних санкций. Об этом заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он отметил, что на текущем этапе перед организацией стоят серьезные задачи.

"Современная международная ситуация характеризуется повышенной непредсказуемостью, сломом договоренностей в сфере контроля над вооружениями, расширением практики введения нелегитимных односторонних санкций, повышением конфликтного потенциала в различных уголках мира", - сказал Патрушев.

Он обратил внимание на то, что за 20 лет своего существования Организация стала неотъемлемым элементом международной политики. Ее роль в мировых и региональных делах возрастает.

При этом, продолжил секретарь российского Совбеза, государства ШОС "являются носителями уникальных, самобытных цивилизаций, древнейших культурных, литературных и языковых традиций с мировым признанием". Важно с уважением относиться как к национальным обычаям и особенностям, так и общим нравственным ценностям, уверен он.

"На этой базе необходимо наращивать взаимодействие в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и молодежных контактов, а также жестко противодействовать любым попыткам фальсификации истории, национализму и ксенофобии", - резюмировал Патрушев.