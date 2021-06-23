Путин и Лукашенко по видео-конференц-связи примут участие в форуме регионов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видео-конференц-связи примут участие в форуме регионов двух стран, который пройдет в конце июня - начале июля в Московской области, сообщил в среду вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

"С 29 июня по 1 июля в РФ пройдет форум регионов России и Белоруссии, который мы проводим ежегодно. Он пройдет, к сожалению, в режиме ВКС. Первого июля ориентировочно с 12:00 до 14:00 пройдет пленарное заседание форума, в котором примут участие наши президенты, оно тоже пройдет в режиме ВКС", - пояснил Воробьев.