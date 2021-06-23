На проведение выборов в Госдуму выделили 21,4 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что финансирование избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.

"Общая сумма расходов на выборы в Госдуму - 21 млрд 408 млн рублей. Такой суммы ЦИК России из бюджета еще никогда не получал", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

По его словам, из этой суммы 4,8 млрд рублей выделено на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов.

Булаев отметил, что нижестоящим избирательным комиссиям будет направлено 21 млрд 149 млн рублей. Государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит 162,8 млн рублей. У ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 95,9 млн рублей. Избиркому Москвы будет направлено 802 млн рублей, комиссии Санкт-Петербурга - 408,3 млн рублей.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.