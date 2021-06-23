Глава реготделения справороссов выдвинута кандидатом в губернаторы Пензенской области

ТАСС, 23 июня. Руководитель пензенского регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду", доцент Пензенского государственного университета Анна Очкина выдвинута кандидатом для участия в выборах губернатора Пензенской области, которые назначены на 19 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения партии.

"Региональная конференция партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинула на пост высшего должностного лица региона Анну Очкину", - отмечается в сообщении.

Очкина стала пятым кандидатом для участия в выборах главы региона. Ранее были выдвинуты кандидатуры врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко ("Единая Россия"), депутата гордумы Пензы Петра Чугая (Партия пенсионеров), депутата Заксобрания Пензенской области Александра Васильева (ЛДПР), замглавы Пензы Олега Шаляпина (КПРФ).

В сентябре 2020 года Очкина участвовала в выборах главы региона, по итогам которых заняла четвертое место из пяти, набрав 4,44% голосов избирателей.

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.