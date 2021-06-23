Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении, в том числе касающиеся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе.

"Затронут ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, Лавров и Байрамов с удовлетворением констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии, многоплановые российско-азербайджанские связи успешно развиваются, растет торгово-экономическое взаимодействие. "Этому в значительной степени способствует реализация решений 19-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова в Российскую Федерацию", - добавили в МИД РФ.

Стороны также условились о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств.