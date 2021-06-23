Песков заявил об отсутствии конкретики относительно возможной встречи Путина и Меркель

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Понимания относительно того, когда может состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пока нет. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет какой-то конкретики по встрече", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, в каком формате и когда могут пройти личные контакты лидеров двух стран, о которых они условились в разговоре по телефону во вторник.

"Вы знаете, что по необходимости президент и канцлер созваниваются, здесь в этом плане нет дефицита инструментария для общения, - отметил Песков. - А конкретно когда [может состояться] личная встреча понимания нет".