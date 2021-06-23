В Кремле обеспокоены новым очагом напряженности на афганско-таджикской границе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия на фоне вывода западных войск обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и возникновением нового очага напряженности на афганско-таджикской границе. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства <...> Таджикистан - очень близкое, партнерское нам государство. Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал представитель Кремля.

22 июня Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что в результате вооруженного нападения талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ и Таджикистане) на пограничный комиссариат Шерхон-Бандар в афганской провинции Кундуз 134 военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили через погранзаставы на территорию Таджикистана. Среди них были четверо раненых, один военнослужащий погиб. В ГКНБ оценили обстановку на таджикско-афганской границе как напряженную.