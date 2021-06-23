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Совфед одобрил закон, расширяющий права прокуроров в борьбе с нарушениями в сфере ГОЗ

Прокуроры смогут обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, если обнаружены нарушения требований законодательства в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о праве прокуроров обращаться в арбитражный суд с иском об аннулировании сделок в сфере гособоронзаказа, если они выполняются с нарушением требований закона.

Как говорится в документе, прокуроры теперь смогут обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, заключенных государственными заказчиками, головными исполнителями поставок продукции и исполнителями, участвующими в поставках, если обнаружены нарушения требований законодательства в сфере гособоронзаказа.

Кроме того, в аналогичных случаях можно будет обратиться с иском о признании недействительными сделок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершенных заказчиками, а также поставщиками и субподрядчиками.

Также прокуроры получили право подавать в арбитражный суд иски о возмещении ущерба, причиненного РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа и законодательства о контрактной системе.

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