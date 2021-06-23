Съезд народов Чечни попросил Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию, призывающую действующего главу республики Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы главы региона, которые пройдут 19 сентября.

"Обращаемся к вам, многоуважаемый Рамзан Ахматович, с требованием выставить свою кандидатуру на предстоящих 19 сентября 2021 года выборах главы Чеченской Республики на очередной срок", - сказал на съезде спикер парламента республики Магомед Даудов.

Съезд, где обсуждались глобальные политические процессы и предстоящие многоуровневые выборы на территории республики, состоялся в среду в Грозном. В нем приняли участие более 5 тыс. человек, в том числе делегаты 23 стран мира, представители каждого населенного пункта региона, а также 250 представителей диаспор из других регионов РФ. Члены съезда единогласно поддержали резолюцию.

Всемирный съезд народов Чечни инициирован Общественной палатой региона.

Ранее Кадыров заявил, что намерен принять окончательное решение об участии в выборах главы региона после изучения общественного мнения. Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.