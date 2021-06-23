В Крыму назвали инцидент с британским эсминцем попыткой проверить Россию "на зуб"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Инцидент в Черном море у берегов Крыма с эсминцем Defender ВМС Великобритании является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

"Они все пытаются проверить Россию "на зуб", на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации", - сказал Фикс.

Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, продолжил собеседник агентства. "И никому не позволено ее нарушать", - добавил он.

В Минобороны ранее в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ.

В связи с инцидентом атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России.