Правительство поручило МВД обеспечить охрану порядка во время выборов Госдумы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство поручило Министерству внутренних дел во время проведения выборов депутатов Госдумы обеспечить охрану общественного порядка и хранение избирательной документации. Соответствующее постановление кабмина за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"МВД РФ в пределах установленной компетенции обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов депутатов, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы "Выборы", по запросам избирательных комиссий - охрану избирательных документов при их перевозке", - говорится в постановлении.

МВД также поручено проверять и предоставлять по запросу ЦИК РФ и других избирательных комиссий сведения о наличии гражданства РФ у кандидатов, местах их жительства, данных паспортов, а также о наличии у кандидатов судимостей, их снятии и погашении.

Министерство также должно обеспечить "принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию", а также своевременное информирование избиркомов о выявленных фактах и принятых по ним мерах, направление материалов по ним в суд.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Ввиду пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).