Мишустин поручил МИД информировать ЦИК об иностранном гражданстве кандидатов на выборах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение МИД России предоставлять по запросу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сведения о наличии иностранного гражданства у кандидатов на выборах. Это следует из постановления правительства, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

"Министерству иностранных дел РФ: а) по запросам Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий предоставлять по возможности сведения о наличии у кандидатов, лиц, назначаемых членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории государства", - говорится в документе.

Также МИД РФ поручено обеспечить образование специальных избирательных участков для проведения выборов депутатов Госдумы за пределами России. Кроме того, МИД должен оказывать содействие ЦИК в "своевременной доставке и передаче избирательной документации и информационных материалов, связанных с выборами депутатов, в участковые избирательные комиссии, сформированные на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, через дипломатические представительства или консульские учреждения".

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).