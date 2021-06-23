Мишустин рекомендовал госкорпорациям и компаниям оказывать содействие избиркомам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал ряду госкорпораций и акционерных обществ, включая РЖД, Сбербанк и "Аэрофлот", содействовать избирательным комиссиям в информировании россиян о подготовке и проведении выборов в Госдуму. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России", банку ВТБ (публичное акционерное общество), акционерному обществу "Российский сельскохозяйственный банк", публичному акционерному обществу "Ростелеком", государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", акционерному обществу "Почта России", публичному акционерному обществу "Аэрофлот - российские авиалинии" и ГУП города Москвы "Московский... метрополитен имени В. И. Ленина" оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении информировании граждан о подготовке и проведении выборов депутатов", - говорится в документе.

Также РЖД рекомендуется "оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, а также помещения (без оплаты (компенсации) расходов на коммунальные услуги и пользование помещениями)".

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).