Мишустин рекомендовал регионам подготовить инфраструктуру для голосования в сентябре

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендовало региональным и местным властям подготовить всю необходимую инфраструктуру для проведения голосования на сентябрьских выборах. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления <...> предоставлять избирательным комиссиям <…> необходимые помещения, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательных бюллетеней, транспортные средства, средства связи, сейфы для хранения документации", - отмечается в документе. Также рекомендовано оказывать содействие избирательным комиссиям для выполнения их работы.

Как отмечается в постановлении, все помещения, где разместятся избирательные участки, должны быть оборудованы для людей с ограниченными физическими возможностями, иметь удобные подъезды и подходы. Кроме того, власти должны обеспечить бесперебойную и удобную работу общественного транспорта и выделить специально оборудованные места для размещения агитационных материалов. Также властям рекомендовано помочь избиркомам с уточненными списками избирателей и с проверкой достоверности сведений об избирателях, подписавшихся за самовыдвиженцев.

Для обеспечения безопасности избирательные участки должны быть оборудованы металлодетекторами. Кроме того, согласно документу, местные власти должны оказать содействие в организации видеонаблюдения и трансляции с избирательных участков. Здания учебных заведений должны быть подготовлены к проведению голосования в течение нескольких дней, в соответствии с этим должен быть организован учебный процесс.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября по смешанной системе: половина из 450 депутатских мандатов распределяется по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В общей сложности в единый день голосования 2021 года также должны состояться прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.