МИД РФ продолжит работать над расширением списка стран с безвизовым режимом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. МИД РФ выступает за расширение списка стран, с которыми у России будет безвизовый или упрощенный режим въезда и намерен продолжить работу в этом направлении. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на 25-й ежегодной российской конференции инвесторов в формате онлайн.

"Я думаю, вы прекрасно знаете, что МИД - одно из ведомств правительственных - входит в круг тех министерств, которые выступают за расширение безвизового режима и его смягчение. Мы собираемся продолжать работу в этом направлении и будем дальше двигаться по этому пути, - сказал он. - По мере изменения эпидемической ситуации, по мере улучшения ситуации с международными перелетами, мы будем дальше предпринимать усилия".

Замминистра отметил, что России нужно защищать собственный рынок трудовых ресурсов и создавать рабочие места именно для российских граждан, при этом также необходимо привлекать иностранных экспертов с учетом их образования и накопленного опыта. "Нам хотелось бы привлекать их на российский рынок, чтобы они имели возможность приехать в Россию. Здесь требуется найти золотую середину. Российское правительство работает над этой проблемой", - сказал он.

Рябков также отметил, что у РФ во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году был накоплен уникальный опыт по визовому вопросу для въезда иностранцев.

Он указал и на постоянный рост числа стран, с которыми у РФ есть соглашение о безвизовом режиме на период в 90 дней. "Мы сейчас подписали соглашения с рядом стран о безвизовом режиме на период в 90 дней. Количество стран, с которыми мы подписываем такие соглашения, постоянно растет, - сказал он. - Так как я отвечаю за двусторонние взаимоотношения со странами Латинской Америки, могу сказать, что практически со всеми [странами] региона, а он огромен, охватывает Карибский бассейн, Латинскую Америку, Центральную Америку, подписаны соглашения о безвизовом режиме. Если иностранцы приезжают в Россию, чтобы работать, проходить обучение в российских вузах, то там предусмотрены другие механизмы", - добавил он.

Согласно данным МИД РФ, сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан порядка 60 иностранных государств. В условиях пандемии большинство государств ввело временные ограничения на въезд иностранных граждан.