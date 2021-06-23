Посла Великобритании вызовут в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем в Черном море

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море, зашедшего в территориальные воды России, как грубую провокацию, британский посол в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Профессиональную оценку опасным действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало министерство обороны нашей страны. Хотела бы добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. Также хотела бы сообщить, что в министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она.

В Минобороны РФ ранее в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.