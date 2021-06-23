Лавров 25 июня встретится с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня проведет переговоры в Москве с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 июня в рамках визита в Российскую Федерацию верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым", - сказала она.

По словам дипломата, на предстоящей встрече будет акцентирована тема притеснения русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, в том числе в связи "с дискриминационными законодательными инициативами" Риги, Таллина и Киева. С российской стороны планируется "поднять вопрос преследования в этих странах по политических мотивам активистов неправительственных организаций, которые защищают права нацменьшинств, а также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются российские информационные агентства и местные русскоязычные средства массовой информации".

"Мы очень надеемся, что в этот раз представитель ОБСЕ будет к беседе подготовлен", - подчеркнула представитель МИД. В начале недели генеральный секретарь организации Хельга Шмид на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым в Москве не располагала достаточной информации для ответов на вопросы по притеснением русскоязычных СМИ в Прибалтике.

Как отметила дипломат, нынешний визит Абдрахманова в российскую столицу первый в статусе верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств.