Лавров 28 июня встретится с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 июня проведет встречу с верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 июня в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он посетит нашу страну с рабочим визитом, и это будет уже его второй приезд в нашу страну в качестве главы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказала она.

"Планируется обсудить широкий круг вопросов по проблематике международной защиты беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства, в том числе в условиях пандемии, а также различные аспекты взаимодействия УВКБ с нашей страной. В центре внимания будут темы возможного подключения УВКБ к процессу обеспечения возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в Нагорный Карабах и прилегающие районы, мобилизацию усилий международного сообщества по содействию репатриации сирийских граждан, оказание помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам с Донбасса, ликвидация массового безгражданства в странах Прибалтики", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает УВКБ в качестве эффективного агентства ООН и является стабильным донором управления. "Ежегодный добровольный донорский взнос РФ в бюджет программы верховного комиссара ООН составляет $2 млн. Визит в Россию верховного комиссара будет, несомненно, способствовать дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия и многопланового сотрудничества с управлением", - отметила официальный представитель дипведомства.