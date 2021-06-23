Лавров 2 июля проведет переговоры с главой МИД Бахрейна

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 июля в Москве проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн. Он посетит нашу страну с рабочим визитом", - сказала она.

Как отметила Захарова, предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств позволит обсудить вопросы региональной и международной повестки дня, а также дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений.

"Особое внимание в данном контексте будет уделено задачам планомерного увеличения взаимной торговли и инвестиционного партнерства, а также активизации работы межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, наращивания межрегиональных, культурно-гуманитарных связей", - отметила дипломат.

Она проинформировала, что стороны "проведут обстоятельную сверку часов по ситуации в Сирии, арабо-израильскому урегулированию, перспективам устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива". "Также планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", - добавила Захарова.