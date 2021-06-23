Захарова: РФ солидарна с Белоруссией в неприятии новых санкций Запада против республики

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новые санкции ЕС против Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики, Москва солидарна с Минском в неприятии этих нелегитимных ограничительных мер. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права. Действительно, как отмечается в комментарии министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны, - сказала она. - Так называемый четвертый санкционный пакет, принятый Советом ЕС против Белоруссии 21 июня, является вмешательством Евросоюза во внутренние дела суверенного государства, напомню, члена Организации Объеденных наций и участника ОБСЕ".