Захарова: Берлин оставил без ответа восемь обращений из РФ по ситуации с Навальным

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Германия оставила без ответа в общей сложности восемь обращений Генеральной прокуратуры РФ по ситуации с блогером Алексеем Навальным, поэтому любые претензии Берлина относительно расследования этого случая являются лицемерными. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Германские правоохранительные органы оставили без единого содержательного ответа в общей сложности восемь обращений Генеральной прокуратуры РФ об оказании международно-правовой помощи по ситуации с Навальным и, кстати говоря, открыто дают понять, что и впредь не собираются их удовлетворять. Любые претензии официального Берлина относительно какого-либо расследования в контексте этого случая абсолютно несостоятельны и просто-напросто лицемерны", - сказала она.

Захарова указала, что власти ФРГ прекрасно понимают, что Россия не может возбудить потенциальное уголовное дело без предоставления соответствующих материалов. "В этих условиях ввиду труднообъяснимой и крайне подозрительной некооперабильности германских властей продолжение с ними диалога по любым аспектам данного дела представляется абсолютно бессмысленным. Мы призываем их исходить именно из этого и не тиражировать пустые односторонние декларации", - отметила дипломат.

"При этом российская сторона подтверждает - я очень хотела бы, чтобы вот эта часть не выпала из немецких средств массовой информации, - готовность вернуться к взаимодействию для прояснения всех обстоятельств произошедшего с российским гражданином и инцидентом после выполнения властями ФРГ своих обязательств в области международного правоохранительного сотрудничества и предоставления всех запрошенных у них данных и вещественных доказательств", - заключила Захарова.

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.