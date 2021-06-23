НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Об этом президент заявил в среду во время прошедшей по видеосвязи встречи с руководителем субъекта.

По словам президента, Чечня при Кадырове стала одним из самых безопасных регионов России. "При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно", - констатировал он, обращаясь к Кадырову.

Путин отметил заслуги Кадырова не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.