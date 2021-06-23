Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу эсминца Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. По данным оборонного ведомства, судно пересекло государственную границу Российской Федерации в Черном море.

Позиция России

Эсминец пересек госграницу РФ в 11:52 мск, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что корабль получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения границы России, но не отреагировал на него.

РФ в 11:52 мск, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что корабль о применении оружия в случае нарушения границы России, но не отреагировал на него. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу . В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание .

. В 12:19 самолет Су-24М выполнил . В 12:23 Defender покинул границы территориального моря России.

территориального моря России. Минобороны России расценило действия эсминца как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.

по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля. Посла Великобритании вызовут в МИД РФ.

Ответ Великобритании

В свою очередь, по версии Министерства обороны Великобритании, эсминец "совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". Там также не признают, что на пути следования Defender были сброшены бомбы.

через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". Там также не признают, что на пути следования Defender были сброшены бомбы. Как отметил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, эсминец двигался в международно признанном коридоре и покинул его в 11:45.

и покинул его в 11:45. По словам представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона, эсминец "шел наиболее прямым и международно признанным маршрутом между Украиной и Грузией". Он добавил, что в Великобритании не признают воссоединение Крыма с Россией.

Мнения об инциденте