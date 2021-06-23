Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу эсминца Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. По данным оборонного ведомства, судно пересекло государственную границу Российской Федерации в Черном море.
Позиция России
- Эсминец пересек госграницу РФ в 11:52 мск, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что корабль получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения границы России, но не отреагировал на него.
- В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.
- В 12:23 Defender покинул границы территориального моря России.
- Минобороны России расценило действия эсминца как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.
- Посла Великобритании вызовут в МИД РФ.
Ответ Великобритании
- В свою очередь, по версии Министерства обороны Великобритании, эсминец "совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". Там также не признают, что на пути следования Defender были сброшены бомбы.
- Как отметил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, эсминец двигался в международно признанном коридоре и покинул его в 11:45.
- По словам представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона, эсминец "шел наиболее прямым и международно признанным маршрутом между Украиной и Грузией". Он добавил, что в Великобритании не признают воссоединение Крыма с Россией.
Мнения об инциденте
- Применение оружия в ситуации с нарушением российской госграницы было правомерным с точки зрения международного права, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
- По мнению заслуженного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, нарушение российских границ эсминцем могло быть осуществлено для разведки или дезорганизации системы управления обороной.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент проявлением "агрессивной и провокационной политики РФ". В связи с этим он считает необходимым перейти на качественно новое сотрудничество с НАТО в Черном море.
- Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал инцидент попыткой проверить Россию "на зуб". По его мнению, "пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации".
- В свою очередь глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского Госсовета Юрий Гемпель подчеркнул, что российские военные адекватно отреагировали на действия эсминца, а жителям Крыма нечего опасаться, поскольку ни один недружественный корабль не зайдет в территориальные воды страны.
- Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает реакцию России на нарушение госграницы обоснованной и соответствующей характеру провокации.