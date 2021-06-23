Захарова: Берлин продолжает нагнетать напряжение в двусторонних отношениях с Москвой

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Германии следует вести диалог с Россией, а не стремиться "нарастить мускулы" для защиты либеральных ценностей. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Министр обороны Германии] Аннегрет Крамп-Карренбауэр вместо того, чтобы взять пример со своего руководителя, федерального канцлера Меркель, в преддверии восьмидесятилетия страшной годовщины начала развязанной немцами Великой Отечественной войны, напомнить о необходимости диалога с Россией, с которой Германия связана исторически, социально-экономически, решила призвать командный состав Бундесвера нарастить мускулы для защиты либеральных ценностей перед лицом России. <...> В принципе, это на грани оксюморона", - сказала она.

"Вторая половина июня - время, когда заявления немецких военных нас особенно интересуют", - подчеркнула Захарова.

Дипломат также прокомментировала заявление министра обороны ФРГ об угрозах со стороны России, Китая и исламского экстремизма. "Кто дал вам право ставить на одну доску, сравнивать и с официальных трибун заявлять о неких аналогиях между Россией и Китаем с одной стороны и исламским экстремизмом с другой. Я просто хочу напомнить министру обороны ФРГ, что Россия борется с радикальным исламизмом в Сирии, в отличие от Германии", - указала Захарова.