Московское отделение "Единой России" открыло штаб общественной поддержки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московское региональное отделение партии "Единая Россия" открыло штаб общественной поддержки в цифровом деловом пространстве на Покровке в центре Москвы.

"Мы сегодня открываем штаб общественной поддержки. Фактически это будет новый центр притяжения для москвичей, для наших сограждан, друзей, молодежи, которые будут здесь проводить мероприятия. Штаб возглавит сенатор [от Москвы] РФ Инна Юрьевна Святенко. Здесь же будет общественная приемная, она уже работает, и в эту приемную наши граждане обращаются с вопросами напрямую к депутатам <…> муниципального уровня, депутатам Мосгордумы и нашим коллегам из Госдумы", - сказал в ходе открытия штаба секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой.

Он также выразил надежду, что штаб станет местом встречи для депутатов всех уровней, а также большой площадкой для диалога. "Нас в этом поддерживает мэр города Москвы. Мы договорились, что этот прямой диалог - самое важное, что мы работаем как одна команда", - заключил Толстой.

В этом году в Москве помимо выборов в Государственную думу пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.