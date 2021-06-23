Россия подготовила новую концепцию Конвенции о международной информационной безопасности

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Россия подготовила обновленную концепцию Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности и намерена скоро ее представить. Об этом начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Сергей Бойко заявил на проходящей в Краснодаре профильной международной конференции Kuban CSC 2021.

Он отметил, что Россия нацелена на создание платформы, которая бы помогала обеспечивать международную информационную безопасность на глобальном уровне. Для всего мира такие обязательства возможно закрепить только в формате конвенции на площадке Организации Объединенных Наций, указал представитель СБ РФ.

"Россия сейчас подготовила обновленную редакцию концепции Конвенции [об обеспечении международной информационной безопасности]. Скоро мы ее представим, чтобы можно было посмотреть подходы, которыми мы руководствуемся", - рассказал Бойко.

Он напомнил, что Россия "озаботилась этой проблемой еще в 2011 году": тогда была представлена первая редакция этой конвенции. "Мы обращали внимание всего мирового сообщества, но наши оппоненты из стран Запада как-то не очень настроены на принятие такого обязывающего документа. Но мы не видим другого выхода", - констатировал представитель российского Совбеза. Он заметил, что и другие страны "уже начали с трибуны заявлять о необходимости" выработать некий юридически обязывающий документ в этой сфере.

По его словам, архитектуру системы, которая бы обеспечивала международную информационную безопасность, можно сопоставить с пирамидой. Конвенция бы представляла ее верхний уровень. Как пояснил Бойко, такая структура позволит добиться решения ключевых проблем: предотвратить межгосударственные конфликты в информационном пространстве и обеспечить консолидированное противодействие нарастающим угрозам в информационной сфере.