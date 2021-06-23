МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всемирного съезда народов Чеченской Республики, который состоялся в среду в Грозном. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отмечу, что за прошедшие годы были созданы условия для стабильного развития Чечни, реализации ее значимого экономического потенциала, совершенствования социальной сферы, укрепления межнационального мира и согласия. Сегодня важно не останавливаться на достигнутом, много и настойчиво трудиться на благо республики и всей России", - говорится в сообщении.

Путин отметил большое количество участников, которое собрал форум для обсуждения масштабных и актуальных задач, стоящих перед Чечней. Президент подчеркнул, что форум объединил как государственных и общественных деятелей, так и делегатов из всех городов и районов республики, а также представителей различных диаспор чеченского народа.

"Уверен, что, опираясь на идеи и принципы конституции, богатое идейное, патриотическое наследие своего первого президента - Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - вы обязательно добьетесь успеха", - добавил президент, пожелав участникам съезда плодотворной работы и всего наилучшего.

Съезд, где обсуждались глобальные политические процессы и предстоящие многоуровневые выборы на территории республики, состоялся в среду в Грозном. В нем приняли участие более 5 тыс. человек, в том числе делегаты 23 стран мира, представители каждого населенного пункта региона, а также 250 представителей диаспор из других регионов РФ. Члены съезда единогласно поддержали резолюцию. Всемирный съезд народов Чечни инициирован Общественной палатой региона.