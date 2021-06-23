Дипломаты РФ, ЕС и ООН отметили необходимость встречи глав МИД ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков совместно с коллегами по вопросу - спецкоординатором ООН Тором Веннесландом и спецпредставителем Евросоюза Свеном Коопмансом - высказался за скорейший созыв "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию на уровне министров.

Как сообщили в МИД РФ по итогам прошедших накануне раздельных телефонных разговоров сторон, дипломаты "были едины в важности наращивания консолидированных усилий в интересах закрепления режима прекращения огня, установленного вокруг сектора Газа 21 мая" и указали на "недопустимость подстрекательств к насилию, а также односторонних действий, подрывающих перспективы двухгосударственного урегулирования".

"Во избежание рецидивов вооруженной фазы кризиса отмечена необходимость возобновления прямого переговорного процесса между палестинцами и израильтянами, - говорится в сообщении дипведомства. - Акцентирована уникальная роль "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС. В данном контексте вновь подчеркнута актуальность созыва в сжатые сроки заседания "четверки" на уровне министров".

Российский спецпредставитель дал высокую оценку предпринимаемым по линии ООН усилиям в координации со всеми сторонами в области гуманитарного содействия населению Газы.

"Условлено продолжить обмен мнениями по ситуации и возможным практическим шагам по оживлению ближневосточного урегулирования в ходе очередной телеконференции спецпредставителей "четверки", - подчеркнули на Смоленской площади.