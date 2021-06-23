Россия считает, что ситуация в Ливии развивается в правильном направлении

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Ситуация в Ливии развивается в правильном направлении, есть шанс добиться стабильности, сокращение вооруженного присутствия должно осуществляться продуманно. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по окончании второй Берлинской конференции по Ливии.

"Мы считаем, что ситуация в целом идет в правильном направлении, - сказал он. - Этому способствуют все те решения, которые принимаются на уровне международного сообщества, в том числе Совета Безопасности [ООН], и самими ливийцами".

Вооруженное присутствие в Ливии "надо уменьшать", "делать это надо продуманно", отметил Вершинин.

"Мы считаем, что ситуация относительно стабильная, как в восточной, так и в западной части страны", - добавил он. Также он подчеркнул важность намеченных на 24 декабря 2021 года президентских и парламентских выборов в Ливии.