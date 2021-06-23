Захарова назвала ложью заявления британской стороны по инциденту с эсминцем в Черном море

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды России в Черном море. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

Она сравнила заявления британской стороны и сообщения о том, что журналист "Би-би-си", который находился на борту эсминца, подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды.

"Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала "Би-би-си" или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз - британское министерство обороны и британское посольство. <…> В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите", - написала Захарова.