Грызлов заявил, что Киев сознательно игнорирует предложения Донбасса по урегулированию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Украины сознательно игнорируют все предложения Донецкой и Луганской народных республик по урегулированию конфликта. Об этом заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

"Украина продолжает держать в секрете от Донбасса свое видение условий всеобъемлющего политического урегулирования конфликта и не начинает предписанный Комплексом мер диалог о будущем режиме этих территорий. Любые предложения Донецка и Луганска по урегулированию Киевом не рассматриваются, что делает объективно невозможным поиск точек соприкосновения и согласование практических решений по выполнению минских соглашений", - заявил Грызлов.

По словам Грызлова, власти Украины намеренно заводят в тупик урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе и переговорный процесс контактной группы на минской площадке.

"Сегодня, 23 июня 2021 года, на заседании контактной группы было отмечено, что украинская сторона намеренно заводит в тупик урегулирование внутриукраинского конфликта и переговорный процесс", - подчеркнул он.

Грызлов также сообщил, что украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения. "Представители Донбасса обратили внимание контактной группы на системные провокации Вооруженных сил Украины на линии разграничения. В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий и еще четверо были ранены", - констатировал он.

Аналогичный инцидент, продолжил он, произошел 11 июня 2021 года, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве. "Украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска", - добавил российский полпред.

Координаторы рабочих подгрупп

Грызлов заявил, что координаторы рабочих подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Пьер Морель и Тони Фриш сложили полномочия.

"Сегодня в последний раз делали свои доклады координаторы рабочих групп по политическим и гуманитарным вопросам Пьер Морель и Тони Фриш в связи с их ротацией. Мы выразили благодарность представителям ОБСЕ за их многолетнюю работу в Контактной группе", - отметил Грызлов.

Он также выразил надежду на то, что "их преемники услышали доводы представителей Донбасса и будут придерживаться объективной и непредвзятой позиции в урегулировании и переговорном процессе".

В среду прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Следующая встреча Контактной группы намечена на 7 июля.