Рябков: РФ и США пора начать ездить друг к другу "в гости"

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. России и США пора отказываться от практики официальных контактов в третьих странах и встречаться на своих территориях. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок "в гости" к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти", - сказал высокопоставленный дипломат.

При этом он отметил, что первая встреча межведомственных делегаций по стратегической стабильности состоится не в Москве и не в Вашингтоне. "Мы американцам свои предложения дали, и мы не хотели бы затягивать паузу. Тем более, что мы в Женеве четко договорились относительно запуска этого диалога. Мы считаем, что первую встречу в формате межведомственных делегаций было бы важно провести буквально в ближайшие недели. И если это устроит американцев, мы готовы сразу же выдвинуться к месту встречи", - добавил Рябков.

Главным же в этой ситуации является способность сторон "сделать как минимум шаг вперед" на встрече по данной проблематике, подчеркнул замглавы МИД.

"Желательно обсудить ситуацию досконально во всех ее аспектах в преломлении к стратегической стабильности, оценить риски, потенциальные угрозы с точки зрения дальнейшего ухудшения этой ситуации. Но [желательно] и наметить продолжение процесса, формы работы, повестку дня, определить, будут ли это различные рабочие группы, которые в зависимости от своей специализации будут периодически встречаться, либо это будет как-то по-иному организовано. Обозначенное - это очевидные вопросы, которые пока не имеют ответов, и первая установочная встреча, о которой мы говорим, как раз и призвана расставить точки над i", - резюмировал Рябков.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства и президент США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.