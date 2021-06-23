В МИД России заявили, что США отказываются от комплексного диалога по кибербезопасности

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Россия не хотела бы вновь оказаться в ситуации, когда США отказываются от взаимодействия в сфере кибербезопасности по политическим мотивам, двусторонние контакты на этом направлении необходимо восстанавливать. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контакты [по кибербезопасности] надо восстанавливать, и меньше всего мы бы хотели здесь опять оказаться в ситуации, когда по политическим, сугубо политическим мотивам американские коллеги де-факто отказываются от политического взаимодействия", - сказал замминистра.

При этом он отметил, что пока США отказываются от комплексного диалога с РФ, политизируя тему и сужая ее до вопросов противоправной активности в цифровой среде. "Мы готовы вести диалог с американцами в межведомственном формате, и такого рода контакты были и раньше. К сожалению, американские коллеги политизировали всю эту тему и последнее время сводят ее к вопросам, связанным с противоправной активностью в киберпространстве. При всей важности этого направления мы считаем, что только к нему диалог сводить неправильно", - указал Рябков.

По его словам, диалог необходимо вести "гораздо шире по повестке дня, которая включает и другие аспекты безопасности в информационно-коммуникационной сфере". Однако даже по тому узкому кругу вопросов, который связан с киберпреступлениями, США не демонстрируют необходимого настроя на взаимодействие. Так, Вашингтон игнорирует призывы российской стороны рассматривать должным образом конкретные случаи кибератак на объекты РФ.

"Даже в узком сегменте, касающемся гипотетических противоправных действий тех или иных физических лиц, о чем много в последнее время говорят в Вашингтоне, здесь тоже важно встречное движение с американской стороны. Потому что, к большому сожалению, ситуации с множественными нападениями и иного рода деструктивными воздействиями на объекты, находящиеся в российской юрисдикции, не рассматриваются должным образом, несмотря на наши неоднократные обращения и просьбы вступить в контакты и соответствующим образом сотрудничать, как это предусмотрено в соответствии с ранее заключенными договоренностями", - заключил замглавы МИД РФ.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.