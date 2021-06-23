Посол России не считает вероятным резкий ответ Великобритании на инцидент в Черном море

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин не считает, что британская сторона предпримет резкие ответные действия в отношении РФ в связи с произошедшим в среду инцидентом в Черном море. Дипломат выразил такое мнение в интервью, отрывки из которого были в среду показаны в эфире четвертого канала британского телевидения.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Москва ответных мер со стороны Лондона за "неприкрыто агрессивные действия" в отношении британского эсминца HMS Defender, Келин указал, что не считает такие меры вероятными.

"Нет, не думаю, [что ответные меры последуют]. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах? Лондон все время спрашивает, почему российские корабли заходят в Северное море, хотя это и [происходит] очень далеко от территориальных вод Соединенного Королевства. Британский корабль вошел не просто в Черное море, омывающее территорию России, а в территориальные воды Российской Федерации", - сказал Келин.

Посол выразил сожаление в связи с действиями экипажа корабля британских ВМС, зашедшего на три километра в территориальные воды РФ вблизи крымского побережья, и призвал "к большей осторожности" при выборе морских маршрутов.

"Всего несколько месяцев назад между генеральными штабами России и Великобритании был подписан протокол, предусматривающий конкретные меры на случай как раз такой ситуации. Поэтому произошедшее вызывает сожаление", - сказал посол, подчеркнув, что считает действия британского эсминца "явным нарушением" международных договоренностей о предотвращении инцидентов на море.

Негативное отношение к РФ

По словам Келина, Великобритания демонстрирует максимально негативное отношение к России среди всех западных стран.

"На Западе официальный Лондон сейчас демонстрирует максимально негативное отношение к России и пытается усмотреть "руку России" во всем плохом, что происходит в мире, что, безусловно, нонсенс и нелепость, - сказал Келин. - Как вы правильно заметили, мы живем в этой ситуации уже три года, обращаем пристальное внимание на все агрессивные высказывания, которые здесь делаются, и прекрасно осознаем, что перед саммитами G7 и НАТО Лондон настаивал на более агрессивных и конфронтационных [совместных] заявлениях, но я уверен, что это не путь для продвижения вперед", - отметил посол.

Келин заявил, что нормализовать дипломатические отношения между РФ и Великобританией после взаимной высылки дипломатов будет сложно, однако подчеркнул, что эта задача остается приоритетной, а работа на этом направлении продолжается. Он также вновь отверг как безосновательные обвинения в причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Именно инцидент со Скрипалями, произошедший в английском Солсбери в 2018 году, стал поводом для высылки российских дипломатов из Соединенного Королевства.

Посол также отметил, что не считает политику санкций в отношении каких-либо стран эффективной, добавив, что РФ не боится введения новых ограничительных мер со стороны США в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. При этом он подчеркнул необходимость в диалоге между Москвой и Вашингтоном по теме кибербезопасности. Он также опроверг домыслы о причастности Москвы к инциденту с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Инцидент в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.