Аксенов: инцидент с британским эсминцем показал, что Крым является неприступной крепостью

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем, который в среду днем зашел в территориальные воды России и был вынужден повернуть обратно благодаря действиям Черноморского флота и пограничной службы РФ, доказал, что Крым является неприступной крепостью. Такое мнение ТАСС высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым - это крепость. Рубежи России на замке находятся. Понимаем, что Вооруженные силы и ФСБ России по Республике Крым - все готовы выполнить поставленные задачи", - сказал Аксенов.

В среду Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение российской госграницы эсминцем "Дефендер" ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, сообщили в среду в Минобороны России.

В Минобороны РФ ранее в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем "Дефендер" ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на 3 км. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.