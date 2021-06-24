КПРФ утвердит на съезде кандидатов на думские выборы и новую программу

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. КПРФ в четверг второй из парламентских партий - после "Единой России" - официально вступит в борьбу за места в Госдуме восьмого созыва. Партия утвердит списки кандидатов и программу на предвыборном съезде, который традиционно пройдет в оздоровительном комплексе "Снегири" в Рождествено.

Указ о выборах в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня, его официальная публикация в тот же день дала старт федеральной избирательной кампании. Российское законодательство предусматривает, что политические партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Пока из крупных партий предвыборный съезд провели только единороссы - 19 июня.

Сами коммунисты позиционируют предвыборный съезд как вторую часть XVIII съезда партии: первый, отчетно-выборный этап прошел в Снегирях в конце апреля. На нем бессменный лидер Геннадий Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии на ближайшие четыре года, обновился состав самого ЦК, президиума ЦК, секретариата ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии.

"В ходе заседания планируется принять решение об участии в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Будет утверждена предвыборная программа партии, выдвинуты федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам", - анонсируется в партийной газете "Правда".

Кандидаты от компартии

Госдума состоит из 450 депутатов, половина из которых избирается по федеральному списку, другая половина - по одномандатным округам. Список партии, согласно закону, включает от 200 до 400 кандидатов, он разбивается на общефедеральную часть, в которую могут войти до 15 человек, и региональные группы числом не менее 35.

На предыдущих выборах 2016 года список КПРФ возглавлял Зюганов, общефедеральная часть списка состояла из максимально возможных на тот момент 10 кандидатов, сам федеральный список был разделен на 37 региональных групп.

В этом году партия не изменит себе и вновь включит в общефедеральную часть максимально допустимое число фамилий (оно составляет 15 с этого года), сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. В свою очередь первый зампред ЦК Юрий Афонин уточнил, что всего на выборы от партии по списку пойдут около 350 человек (региональные группы плюс общефедеральная часть), количество региональных групп будет "примерно соответствовать прошлому разу". Кроме того, съезд, как планируется, утвердит кандидатов от компартии по всем 225 одномандатным округам, добавил Афонин.

Накануне мероприятия в Telegram-каналах циркулировали слухи о том, что Зюганов якобы может после сентябрьских выборов уйти с поста лидера партии, покинуть Госдуму и перейти в Совфед по президентской квоте. В партии опровергли эти сообщения и охарактеризовали их как "очередную провокацию в преддверии съезда и выборов". В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принимал решений о заполнении президентской квоты на назначение членов Совета Федерации. По мнению Афонина, именно Зюганов должен возглавить федеральный партсписок, окончательное решение в любом случае примет съезд.

Член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил ТАСС в среду, что пленум ЦК КПРФ, предваряющий съезд, одобрил включение Зюганова в общефедеральную часть партсписка под первым номером, "здесь нет вопросов". Также в федеральную "пятнашку", по его словам, предварительно войдут 11 депутатов Госдумы: Иван Мельников (первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы), Юрий Афонин (первый зампред ЦК КПРФ), зампреды ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, координатор фракции в Госдуме Николай Коломейцев, летчик-космонавт Светлана Савицкая, Алексей Куринный, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков, писатель Сергей Шаргунов, экс-кандидат в мэры столицы Вадим Кумин. Кроме того, добавил Обухов, пленум поддержал включение в центральную часть списка губернатора Орловщины Андрея Клычкова (остальные "красные губернаторы", по его словам, будут представлены в региональных списках), а также экс-кандидатов от КПРФ в президенты - депутата Госдумы Николая Харитонова и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина.

Предвыборная программа

На выборы в Госдуму 2016 года КПРФ шла с программой "Десять шагов к достойной жизни". На новые выборы, по словам Обухова, коммунисты пойдут под лозунгами "За СССР" и "Власть народу". "То есть мы декларируем свободную, социалистическую и справедливую Россию, а механизм возможен только через передачу власти народу", - пояснил он.

Источник в партии в свою очередь указал, что основные темы новой программы - развитие страны, социальная поддержка населения, борьба с имущественным расслоением и бедностью, критика роста цен и повышения пенсионного возраста, демократизация избирательного процесса.

Противоковидные меры

По словам зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, будут соблюдаться "все меры", "начиная с того, что люди, которые могут быть под подозрением [заболевания коронавирусом], не будут участвовать в работе съезда". Все делегаты съезда и партийный аппарат протестированы на COVID-19, в зал заседаний будут проходить "только те, кто здоров", пояснил он. Одновременно будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция, заверил он. Условием допуска журналистов на съезд также является наличие отрицательного ПЦР-теста.

ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.