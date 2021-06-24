Небензя: решение гуманитарных проблем в Сирии не зависит от трансграничной помощи

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Решение гуманитарных проблем в Сирии возможно с уважением суверенитета страны, без использования трансграничного механизма помощи (ТГМ) в обход мнения Дамаска. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"У тяжелых гуманитарных проблем в Сирии есть решение, и оно лежит отнюдь не в плоскости продления трансграничного механизма, - сказал он. - Аргумент о том, что гуманитарщикам удобнее работать в его рамках, нас не убеждает. Уверены, что задача уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, как мы неустанно повторяем, должна соблюдаться не только на словах, но и на деле".

"Пока наши западные коллеги словами и делами не докажут нам, что они привержены этой задаче, разговор о продлении ТГМ лишен всякого смысла. Время до "часа X" у нас еще есть, надеемся, что мы не потратим его впустую", - добавил Небензя.

Российский дипломат указал, что опыт закрытия пунктов трансграничной помощи ранее показывает, что помощь внутри страны, распределяемая Дамаском, оказывается эффективнее и точнее доходит до адресатов. Он не согласился с прозвучавшим ранее в видеозаписи мнением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что без трансграничной помощи Сирия столкнется с катастрофическими последствиями. "Не меньше я был удивлен, когда услышал, как генеральный секретарь в своем приветственном слове сказал, что поставки через линии соприкосновения никогда - я подчеркиваю, это его слово - не сможет заменить трансграничный механизм в нынешних объемах. Это как нам читать или переводить? Это означает, что трансграничный механизм остается навечно? Я по-другому эти слова не вижу".

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Изначально такие поставки осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

В январе 2020 года при продлении механизма Совбез оставил в резолюции только два КПП на границе с Турцией. В июле Россия и Китай наложили вето на предложение продлить помощь через два КПП, после чего Совет принял резолюцию о продлении на год операций только через "Баб-эль-Хава". Очередное голосование по продлению мандата механизма трансграничной помощи ожидается до 11 июня.