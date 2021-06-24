Патрушев заявил, что часть стран пытались затруднить борьбу РФ против терроризма в Сирии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ряд стран Запада перешел все "красные линии", пытаясь подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на IX Московской конференции по международной безопасности.

"В этой стране [в Белоруссии] совсем недавно был сорван сценарий цветной революции, причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников", - заявил он.

По словам Патрушева, в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты. В качестве примера он привел ситуацию на Украине в 2014 году, когда внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов. "И сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства", - сказал Патрушев. "Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - уточнил секретарь СБ РФ.

Вмешательство в дела ШОС и БРИКС

Патрушев считает, что наблюдается грубое вмешательство извне во внутриполитические дела стран ШОС и БРИКС.

"Грубое вмешательство во внутриполитические дела с целью дестабилизации обстановки осуществляется в отношении государств - членов ШОС и БРИКС, а также их партнеров", - сказал он.

Ряд стран, претендующих на статус великих держав, не выступили вместе с РФ против терроризма в Сирии и пытались затруднить эту борьбу, заявил Патрушев.

Патрушев заметил, что массированные атаки с применением средств информационной войны, а также инструментов внешнего давления на политическом, идеологическом, дипломатическом и военном уровнях проводятся и против других стран, включая Венесуэлу, Никарагуа, ряд африканских, азиатских и ближневосточных государств.

Расходы НАТО

Страны НАТО продолжают наращивать военные расходы, несмотря на падение ВВП в период пандемии коронавируса. С учетом США эти расходы превышают российские почти в 20 раз, заявил Патрушев.

Он акцентировал внимание на том, что на Западе многие говорят об агрессивной и экспансивной политике России. "Однако давайте взглянем на факты: в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП в мире более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом - почти в двадцать", - заявил он.

"Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика", - отметил секретарь Совбеза. "Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского. В этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным", - подчеркнул он.

Обстановка в Афганистане

По мнению Патрушева, обстановка в Афганистане деградирует по мере вывода войск США и НАТО, это спровоцирует наращивание активности террористов в стране. РФ также рассчитывает, что США и НАТО будут придерживаться своих обещаний по оказанию афганскому правительству финансовой и иной помощи. По словам Патрушева, недопустимо использовать афганскую проблематику для усиления военного присутствия внерегиональных игроков в Центральной Азии.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что терроризм зачастую становится итогом геополитических экспериментов игроков, использующих экстремистов для борьбы с неугодными странами.

О кибербезопасности

Свыше 120 тыс. кибератак на критическую инфраструктуру РФ было осуществлено в 2020 году, значительная часть из них шла из США, Германии и Нидерландов, заявил Патрушев.

По его словам, Россия регулярно подвергается недружественным действиям в киберсфере.

"В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тыс. компьютерных атак на нашу критическую инфраструктуру. Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - сказал Патрушев.

Россия выступает за неполитизированное сотрудничество между странами для создания глобальной системы кибербезопасности, заявил Патрушев.

"Считаем важным обеспечить неполитизированное взаимодействие между странами с целью создания глобальной системы международной информационной безопасности", - сказал секретарь Совбеза. По его словам, данная работа должна вестись открыто и инклюзивно.

"Антироссийские" учения

Усиление интенсивности "антироссийских" военных учений приводит к созданию напряженности в ряде регионов, в том числе в акваториях Балтийского и Черного морей, заявил Патрушев.

По его словам, РФ фиксирует "высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ".

"Наблюдаем существенное увеличение количества учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности, размещение дополнительных сил и средств на российском направлении. Такие действия приводят к созданию напряженности в тех регионах, где еще совсем недавно военно-политическая обстановка была благополучной. В частности, это касается акваторий Балтийского и Черного морей", - сказал Путрушев.

Наращивание обороноспособности

Курс России на наращивание своей обороноспособности является для страны безальтернативным, заявил Патрушев.

"Взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным", - заявил он.

Диалог вместо обвинений

Россия предлагает другим странам простую доктрину глобальной безопасности, включающую диалог вместо обвинений и открытость вместо двойных стандартов, заявил Патрушев.

По его словам, пандемия показала, что ни у одной страны не получится в тяжелый момент отгородиться от соседей и переждать беду.

"Именно поэтому Россия, опираясь на свой уникальный многовековой опыт, предлагает всем заинтересованным игрокам простую доктрину глобальной стабильности. Ее суть предельно прозрачна - диалог вместо обвинений, сотрудничество вместо конфронтации, добрая воля вместо эгоизма, открытость вместо двойных стандартов", - подчеркнул Патрушев.

Инновации как инстурмент противоборства

Технологические инновации пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства. На такую тенденцию обратил внимание секретарь Совбеза РФ.

"Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства", - заявил он.

Секретарь СБ РФ отметил, что перечень новых угроз, которые в ближайшее время могут выйти на первый план для всего мирового сообщества, не исчерпывается биологическими рисками. Одной из главных тенденций, которую уже невозможно игнорировать, является лавинообразное развитие технологий: искусственный интеллект, новые материалы, синтетическая биология - все это уже стало частью современной жизни. "В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения", - заявил секретарь СБ РФ.

Он призвал не забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях - спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад. По мнению Патрушева, без учета этого фактора сегодня невозможно строить планы даже на среднесрочную перспективу.

Защита Европы и США

Россия на протяжении всей своей истории реализовывала благородную цивилизационную миссию, содействуя в разные годы защите независимости стран Европы и США и освобождению народов Азии и Африки. Это подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

"На протяжении столетий своей истории Россия реализовывала благородную цивилизационную миссию. Наряду с решающим вкладом в избавление Европы от нацизма наша страна сыграла большую роль в освобождении народов Азии и Африки от колониального господства", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что Россия всегда откликалась на просьбы своих друзей и партнеров и "десятки раз оказывала бескорыстное содействие суверенным странам в их стремлении сохранить независимость".

"В 1863 году Российская империя помогала США отстаивать их территориальную целостность, направив к берегам Америки две эскадры по их просьбе. Как минимум трижды мы приходили на помощь французам в их борьбе за государственность. В Европе трудно найти страну, которая так или иначе не получила в свое время содействие от России в деле защиты суверенитета", - сказал секретарь Совбеза РФ, добавив, что таких государств немало и во всех остальных регионах мира.

Поэтому, продолжил Патрушев, стремление к справедливому и демократичному миропорядку, в рамках которого будет услышан голос всех без исключения суверенных игроков, вне зависимости от их места на мировой арене, "является традиционной чертой политики России, которая не меняется уже много десятилетий и даже веков". "Так было и в период существования Российской империи, и во времена СССР, и в настоящее время", - заключил секретарь СБ РФ.

Попытки искажения истории

Россия, вклад которой в победу над фашизмом был решающим, выступает решительно против попыток искажения исторической правды, в том числе в бывших республиках СССР, заявил Патрушев.

Он назвал символичным тот факт, что встреча проходит в дни 80-летия спустя нападения нацистской Германии на Советский Союз.

"Россия как страна, внесшая решающий вклад в освобождение человечества от фашизма, выступает решительно против попыток искажения исторической правды, предпринимаемых в ряде стран, включая бывшие республики СССР", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, те, кто забывают уроки истории, вынуждены вновь проходить их уже не на страницах учебников, а в реальной жизни. "Это стоит помнить тем, кто сегодня пытается возродить нацистскую идеологию и героизировать гитлеровских пособников, превознося их как защитников Европы от так называемой угрозы с востока", - добавил секретарь Совбеза РФ.