Косачев заявил, что цель провокации Британии - сорвать договоренности лидеров РФ и США

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что целью провокационных действий Великобритании в Черном море с эсминцем Defender является попытка сорвать договоренности России и США, достигнутые на женевском саммите.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Вижу смысл вчерашней провокации, когда эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, только в одном - не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите", - написал он на своей странице в Facebook.

"Великобритания вбросила дохлую кошку, на запах уже начали сбегаться гиены. Явная попытка отравить чуть очистившуюся атмосферу международной политики", - добавил сенатор, подчеркнув, что важно этого не допустить.

По мнение вице-спикера СФ, многое сейчас зависит от реакции американцев - "поддержат провокаторов либо сохранят дух Женевы". "Будем внимательно следить", - заключил политик.

В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем "Дефендер" ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.