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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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Рябков прокомментировал нарушение Великобританией границы РФ в Черном море

Как заявил замглавы МИД РФ, поведение, балансирующее на грани столкновения, ведет к тяжелейшим последствиям
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Михаил Метцель/ТАСC

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Россия будет защищать свою территориальную целостность как политико-дипломатическими, так и военными средствами. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Черном море.

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"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна. Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами", - сказал он.

Как отметил Рябков, поведение, балансирующее на грани столкновения, ведет к тяжелейшим последствиям. 

"Мы возмущены их [британцев] поведением и отмечаем, что балансирование на грани столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто такого рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить", - сказал он.

Рябков указал, что "анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник", не должна настраивать на легковесный лад. "Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны", - добавил замглавы МИД РФ.

Теги
ВеликобританияРоссияРябков, Сергей АлексеевичИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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