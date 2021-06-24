Рябков прокомментировал нарушение Великобританией границы РФ в Черном море

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Россия будет защищать свою территориальную целостность как политико-дипломатическими, так и военными средствами. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Черном море.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна. Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами", - сказал он.

Как отметил Рябков, поведение, балансирующее на грани столкновения, ведет к тяжелейшим последствиям.

"Мы возмущены их [британцев] поведением и отмечаем, что балансирование на грани столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто такого рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить", - сказал он.

Рябков указал, что "анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник", не должна настраивать на легковесный лад. "Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны", - добавил замглавы МИД РФ.